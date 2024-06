Çevreci Grup, Londra Stansted Havalimanı'ndaki Özel Jetleri Boyadı

3.Sayfa

İngiltere'de çevreci grup "Just Stop Oil" aktivistleri, Londra Stansted Havalimanı'ndaki iki özel jeti turuncuya boyadı.

İngiltere'de hükümetin fosil yakıt (petrol, doğal gaz, kömür) üretimi ile arama lisanslarını sona erdirme taahhüdünde bulunmasını hedefleyen "Just Stop Oil" adlı çevreci grup, eylemlerini sürdürüyor. İki aktivist, yerel saatle 05.00'te Londra Stansted Havalimanı'ndaki tel örgüleri keserek özel jetlerin bulunduğu alana girdi. Aktivistler, konser için ülkeye gelen ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in uçağının da bulunduğu bölümde iki özel jete turuncu boya püskürttü. Aktivistlerden 22 yaşındaki Cole Macdonald, "Biri milyarderlerin lüks içinde yaşadığı, özel jetlerle uçup gidebildiği, diğeri ise milyonlarca insana yaşanması mümkün olmayan şartların dayatıldığı iki farklı dünyada yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Varlıklı insanların yaşam şeklinin bitmek bilmeyen bir yaz mevsiminin oluşumuna yol açtığı belirtilen Macdonald, "Milyarderler dokunulmaz değil, iklimin bozulması her birimizi etkileyecek" dedi.

2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımının sona ermesi isteniyor

Çevreci grubun internet sitesinden yapılan açıklamada ise dünya nüfusunun yüzde 80'inin hiç uçağa binmediği, insanların yalnızca yüzde 1'inin küresel havacılık emisyonlarının yarısını ürettiği ifade edildi. Bir özel jet kullanıcısının neden olduğu karbon emisyonunun, bir ticari uçuşun ürettiği emisyondan 14 kat fazla olduğu vurgulandı. Özel bir jetle yapılan bir uçuşun, bir Avrupa Birliği vatandaşının bir yılda ürettiği emisyona eş değer olduğu ifade edildi. İngiltere'de 4 Temmuz'daki seçimin ardından göreve gelecek yeni hükümetten 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımının aşamalı şekilde kaldırılmasına yönelik yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma imzalaması istendi.

Aktivistler gözaltında

Polis, 22 ve 28 yaşlarındaki iki aktivistin gözaltına alındığını aktardı. Stansted Havalimanından yapılan açıklamada ise hiçbir uçuşta aksama yaşanmadığı, havalimanının normal şekilde çalıştığı ifade edildi.

Eylemleriyle dünya gündeminden düşmeyen Just Stop Oil aktivistleri, dün de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve milattan önce 3000-2000 yılları arasında yapıldığına inanılan ünlü Stonehenge taşlarına turuncu toz boya püskürtmüştü. - LONDRA