Ceyhan\'da 7 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün Ceyhan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.E.Y. yönetimindeki 34 RAK 468 plakalı otomobil, yola çıkan Azra Nazlı Sarıoğlu'na (7) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Azra Nazlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan küçük kızın cenazesinin bugün Gaziantep'te toprağa verileceği öğrenildi.