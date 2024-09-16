Ceyhan'da İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 4 Ölü

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Servis aracı ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana geldi. Mehmet Emin Ulusoy yönetimindeki 31 C 7065 plakalı işçi servis minibüsüyle Mehmet Ş. yönetimindeki 01 ALJ 044 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada servis şoförü Mehmet Emin Ulusoy, işçiler Erol Durmuş ile Mustafa Okur olay yerinde hayatını kaybetti. 7 kişi ise yaralandı. Yaralılardan Mehmet Çetin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Servis minibüsünün Hatay'ın Payas ilçesinden aldığı işçileri Ceyhan Yumurtalık Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Atakaş Kömür Ocaklarına götürdüğü öğrenildi.