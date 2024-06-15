Ceyhan'da silahlı saldırıda bir genç öldü, zanlı yakalandı - Son Dakika
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Ceyhan'da silahlı saldırıda bir genç öldü, zanlı yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 31 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda bir genci öldüren, babasını da yaralayan zanlı, polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.

15.06.2024 21:16
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde 31 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda bir genci öldüren, babasını da yaralayan zanlı, polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.

Olay, 31 Aralık 2023'de saat 00.30 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Öztalum (51) ve oğlu Muhammed Öztek (28) evlerinin önünde kimliği bilinmeyen kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşlar tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Öztek, acilde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olduğu belirtilen baba Nihat Öztalum ise ön tedavinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ceyhan polisi 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası katili yakaladı

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba ve oğlunu vuran S.S'yi yakalamak için çalışmalarına hız kesmeden devam etti. 6 ay boyunca süren teknik ve fiziki takip sonrası S.S'in Belediye Evleri Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Söz konusu şüpheli yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Ceyhan, Adana, Baba, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ceyhan'da silahlı saldırıda bir genç öldü, zanlı yakalandı - Son Dakika

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