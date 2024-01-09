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Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Ceyhan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 755 gram metamfetamin, 45 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 2 sentetik ecza hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili F.Y., E.K., F.G., D.G., S.E., C.B.G. ve O.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ceyhan\'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
09.01.2024 - 12:42,
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Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ceyhan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, gözaltına alınan 7 şüpheli şahsın evinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 755 gram metamfetamin, 45 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 2 sentetik ecza hap, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili F.Y., E.K., F.G., D.G., S.E., C.B.G. ve O.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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