Ceylanpınar\'da Feci Kaza: Genç Evlendi, Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gencin, kazadan bir hafta önce evlendiği ortaya çıktı. Genç adamın düğününde eşiyle dans ettiği görüntüler ise yakınlarını ve izleyenleri duygulandırdı.

Kaza, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Aksak yönetimindeki 63 AN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç sürücü Aksak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Aksak'ın aynı ailesinden 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir hafta önce dünyaevine girmişti

Kazanın ardından acı bir detay da ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Halil Aksak'ın yaklaşık bir hafta önce evlendiği öğrenildi. Aksak'ın, akrabaları tarafından verilen yemek davetine katılmak üzere Viranşehir'e giderken kazanın meydana geldiği belirtildi.

Düğündeki görüntüleri yürekleri dağladı

Genç adamın düğününden geriye ise kısa süre önce kaydedilen görüntüler kaldı. Görüntülerde Aksak'ın, romantik şarkılar eşliğinde hayat arkadaşıyla düğünde dans ettiği görülüyor. Kazadan sadece bir hafta önce mutluluğunu paylaşan genç adamın görüntüleri, görenlerin yüreğini yaktı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Halil Aksak'ın cenazesi Ceylanpınar İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.