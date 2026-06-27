Ceylanpınar'da Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesi sanayi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ömer K. idaresindeki 63 HS 716 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ömer K. ile araçta yolcu olarak bulunan Resul A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA