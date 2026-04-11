Ceylanpınar’da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Ceylanpınar’da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Ceylanpınar’da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
11.04.2026 16:57
Şanlıurfa Ceylanpınar'da traktörleriyle mahsur kalan 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yükselen dere suları nedeniyle traktörleriyle mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Ensar Mahallesi Ofa Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Bölgede yaşayan 3 vatandaş, traktörle derenin karşı tarafına geçmek istedi. Ancak sağanak yağışların etkisiyle debisi aniden yükselen dere, traktörün ilerlemesine engel oldu. Suyun ortasında mahsur kalan vatandaşlar için çevredekiler yardım çağrısında bulundu.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Suyun akıntısının şiddetli olması nedeniyle kurtarma çalışmaları titizlikle yürütüldü. Derenin ortasında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgedeki büyük iş makineleri seferber edildi. İş makinelerinin yardımıyla güvenli bir noktadan vatandaşlara ulaşıldı. Mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin operasyonuyla kurtarılarak güvenli alana çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Ceylanpınar, Acil Durum, Şanlıurfa, İtfaiye

Son Dakika 3. Sayfa Ceylanpınar’da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ceylanpınar’da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
