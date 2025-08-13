Ceylanpınar'da Yangın: 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ceylanpınar'da Yangın: 3 Kişi Kurtarıldı

Ceylanpınar\'da Yangın: 3 Kişi Kurtarıldı
13.08.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceylanpınar'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. İçerde mahsur kalanlar, itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesinde yaşandı. Bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Binanın çatısına sığındılar

Yangın nedeniyle binada yaşayan bazı vatandaşlar aşağı inmeyi başaramadı. Merdiven boşluğunu da kaplayan dumandan etkilenenler, soluğu binanın çatısında aldı.

Ekipler zamanla yarıştı

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evlerinden çıkmayı başaramayan vatandaşlar için seferber oldu. Binaya merdiven uzatan ekipler, yangının çıktığı evdeki biri kadın, diğeri ise küçük çocuk olmak üzere 2 kişiyi kurtardı. Üst kattaki evde mahsur kalan bir bebeğin de olduğunu öğrenen ekipler, dumandan etkilenmemesi için adeta zamanla yarıştı. Uzatılan merdiven sayesinde balkondan eve girmeyi başaran ekipler, içerdeki bebeği de sağ salim kurtararak aşağı indirdi.

Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilendiği belirlenen 2'i çocuk 3 kişi olay yerinde hazır bekletilen ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Binanın çatısına sığınanlar ise yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra indirildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Ceylanpınar, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ceylanpınar'da Yangın: 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Rakamlar açıklandı Dört büyüklerden dev zarar Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Muaythaide İsrail’e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Arda Güler’e tarihi müjde Arda Güler'e tarihi müjde
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir

11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
17:12
Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek
Eşine hakaret eden koca hem nafaka hem de tazminat ödeyecek
17:09
Edirne’deki yangının verdiği hasar dron kamerasında
Edirne'deki yangının verdiği hasar dron kamerasında
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
17:04
Beşiktaş’tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti
Beşiktaş'tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti
17:03
CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti
CHP'li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer istifa etti
16:51
Eski Galatasaraylı Bilal Kısa’dan sürpriz imza
Eski Galatasaraylı Bilal Kısa'dan sürpriz imza
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
16:44
Futbolseverler müjde Dev maç şifresiz yayınlanacak
Futbolseverler müjde! Dev maç şifresiz yayınlanacak
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü: Ateşkes için liderler düzeyinde ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü: Ateşkes için liderler düzeyinde ev sahipliğine hazırız
16:29
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 13:29:02. #7.12#
SON DAKİKA: Ceylanpınar'da Yangın: 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.