Cezaevi Firarisi Dronla Yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi Firarisi Dronla Yakalandı

Cezaevi Firarisi Dronla Yakalandı
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Maltepe'de 15 yıl hapis cezası olan firari G.D., dron destekli operasyonda yakalandı.

İstanbul Maltepe'de kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisin düzenlediği dron destekli operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Maltepe ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik teferruatlı bir çalışma başlattı. Yürütülen titiz takipler sonucunda, "kasten öldürme" suçundan aranan cezaevi firarisi G.D.'nin (24) saklandığı adres tespit edildi. Şahsın yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu yönünde bilgi alınması üzerine ekipler zaman kaybetmeden harekete geçti.

Arka kapıdan kaçmaya çalışırken yakalandı

Söz konusu adrese gerçekleştirilen dron destekli operasyonda, ekiplerin eve girdiği esnada şüpheli G.D.'nin konutun arka bölümünden kaçmaya çalıştığı fark edildi. Binaları ve kaçış güzergahlarını ablukaya alan emniyet güçleri, firari şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

15 yıl kesinleşmiş cezası var

Yakalanan G.D.'nin yapılan sistem sorgusunda "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" ve "Kasten Öldürme" suçlarından arandığı, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Cezaevi, Maltepe, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevi Firarisi Dronla Yakalandı - Son Dakika

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