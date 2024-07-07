Cezaevi Firarisi Kız Arkadaşının Evinde Yakalandı

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Kütahya'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, düzenlenen operasyonla kız arkadaşının evinde yakalanarak cezaevine teslim edildi. Şahsın 63 farklı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından N.Ç. (23) isimli cezaevi firarisi şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şahsın kız arkadaşı K.E. (22) ile irtibatlı olduğunun değerlendirilmesi üzerine yapılan fiziki takip sonucunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.Ç. yakalandı.

Şahsın, yağma, kasten yaralama, tutuklu ve hükümlünün kaçması suçlarından hakkında toplamda 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, ayrıca kasten yaralama, yağma, gasp, hırsızlık, görevli memura mukavemet ve resmi belgede sahtecilik suçlarından olmak üzere hakkında toplamda 63 farklı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA