Cezaevinden yeni çıkıp araçların camını kırarak hırsızlık yapan kardeşler yakalandı - Son Dakika
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Cezaevinden yeni çıkıp araçların camını kırarak hırsızlık yapan kardeşler yakalandı

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Samsun'da cezaevinden yeni çıkıp park halindeki 4 ayrı aracın camını kırarak içeriden yaklaşık 55 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 2 kardeş polis tarafından gözaltına alındı.

28.08.2024 20:06
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Cezaevinden yeni çıkıp araçların camını kırarak hırsızlık yapan kardeşler yakalandı

SAMSUN - Samsun'da cexaevinden yeni çıkıp park halindeki 4 ayrı aracın camını kırarak içeriden yaklaşık 55 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 2 kardeş polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 4 ayrı aracın camları kırılarak içindeki çantalarda bulunan yaklaşık 55 bin liralık ziynet eşyası ve para ile diğer malzemeler çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 14 yıl Samsun Kapalı Cezaevinde yattıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden yeni çıkan S.A. ile Malatya Yarıaçık Cezaevinden izinli olarak çıkan kardeşi E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adlşyesine sevk edilen S.A. ve E.A. kardeşler savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cezaevinden yeni çıkıp araçların camını kırarak hırsızlık yapan kardeşler yakalandı - Son Dakika

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