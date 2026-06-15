Aydın'da cezaevinde mahkum tuvalette ölü bulundu - Son Dakika
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Aydın'da cezaevinde mahkum tuvalette ölü bulundu

15.06.2026 11:30
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dolandırıcılık suçundan hükümlü Ahmet Bulat (65) tuvalette ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan Ahmet Bulat (65) tuvalette ölü bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dolandırıcılık suçundan hükümlü olarak cezaevinde bulunan 65 yaşındaki Ahmet Bulat, tuvalette infaz koruma memurları tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Bulat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından cezaevinde olay yeri inceleme ekiplerince çalışma başlatılırken cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma başlatıldı. Bulat'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla savcının incelemesinin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Dolandırıcılık, Ahmet Bulat, 3. Sayfa, Nazilli, Yaşam, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da cezaevinde mahkum tuvalette ölü bulundu - Son Dakika

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