Cezayir'de Şiddetli Orman Yangınları: 12 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir'de Şiddetli Orman Yangınları: 12 Ölü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir'de çıkan orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.

Cezayir'de çıkan orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybederken 54 kişi de yaralandı.

Cezayir, ülkeyi ve komşu Tunus'u etkisi altına alan şiddetli sıcak hava dalgasının ardından çıkan

orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde aşırı sıcaklar kaynaklı tek bir günde 154 orman yangını çıkarken 12 kişi hayatını kaybetti. Cezayirli yetkililer 6'sınun durumu kritik olmak üzere 54 kişinin yaralandığını açıkladı. Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayoud, Bejaia'nın Souk El Thenine kentindeki bir hastane ziyareti sırasında yaptığı açıklamada can kayıplarının Jijel, Bejaia ve Tizi Ouzou eyaletlerinde görüldüğünü ifade ederek, "Jijel ilinde 5, Bejaia'da 4 ve Tizi Ouzou'da 3 can kaybı kaydedildi" dedi. Sayoud, Sivil Savunma ekiplerinin dün ülke genelinde 154 yangın vakası kaydettiğini, bunların 36'sının Bejaia'da meydana geldiğini ve 18'inin kontrol altına alındığını söyledi. Sayoud, yangınlardan etkilenen bölgelerden çok sayıda ailenin tahliye edildiğini de bildirdi.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, 3. Sayfa, Cezayir, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cezayir'de Şiddetli Orman Yangınları: 12 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış!
CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi?
Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300’e yükseldi Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama... Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama...

12:04
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:55
Lüks saat paylaşımı sonrası ak partili isim affını istedi
Lüks saat paylaşımı sonrası ak partili isim affını istedi
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 12:29:52. #7.12#
SON DAKİKA: Cezayir'de Şiddetli Orman Yangınları: 12 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement