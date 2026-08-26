Cezayir’de son 24 saatte 6 bölgede 72 orman yangını

Cezayir Sivil Savunma Kurumu, ülkenin 6 farklı bölgesinde son 24 saatte 72 orman yangını çıktığını ve ekiplerin müdahalesi doğrultusunda yangınlardan 64'ünün söndürüldüğünü açıkladı.

Cezayir'de son 24 saat içinde ülkenin El Tarf, Jijel, Batna, Tebessa, Konstantin ve Setif bölgelerinde 72 orman yangını çıktı. Cezayir Sivil Savunma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin müdahalesiyle yangınlardan 64'ünün söndürüldüğü, 8 yangına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi. Açıklamada, hala aktif olan yangınların ağırlıklı olarak Jijel vilayetinde yoğunlaştığı ve ekiplerin burada 2 yangına müdahaleyi sürdürdüğü bildirildi.

Yangınların kontrol altına alınması için çok sayıda personel ve araç-gerecin bölgeye sevk edildiği kaydedilirken, alevlerin otlak kesimler, tarım alanları, palmiye ağaçlıkları ve samanlık alanlarını etkilediği belirtildi.

Ouled Yahia Khadrouche Belediyesi'ne bağlı Sidi Muhammed bölgesinde çıkan yangının, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayıldığı ve yangın bölgesinin yakınında çok sayıda ev bulunduğu ifade edildi. Sivil Savunma Kurumu, tedbir amacıyla bazı ailelerin tahliye edildiğini, yangının hala devam ettiğini ve söndürme çalışmalarının yoğun personel ve araç-gereç desteğiyle sürdürüldüğünü açıkladı.

Ekiplerin sahadaki müdahalelerine devam ettiği belirtilen açıklamada, önceliğin vatandaşların, evlerin ve altyapının korunması ile yangınların yayılmasının önlenmesine verildiği bildirildi.