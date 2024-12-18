Chido Kasırgası Doğu Afrika'da Can Alıyor - Son Dakika
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Chido Kasırgası Doğu Afrika'da Can Alıyor

Chido Kasırgası Doğu Afrika\'da Can Alıyor

Chido Kasırgası nedeniyle Mozambik'te 45, Malavi'de ise 13 kişi hayatını kaybetti.

18.12.2024 16:32
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Doğu Afrika'da etkili olan Chido Kasırgası nedeniyle Mozambik'te hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e, komşu Malavi'de 13'e yükseldi.

Mozambik'i pazar günü vuran Chido Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor. Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD) tarafından yapılan açıklamada, 11 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 45'e yükseldiği bildirildi. Yaklaşık 500 kişinin yaralandığı, 23 bin 931 evin yıkıldığı, altyapıda büyük hasar meydana geldiği kaydedildi. Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Cabo Delgado, Nampula ve Niassa eyaletlerini vuran kasırgadan etkilenenler ve yakınlarını kaybeden ailelerle dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), ülkedeki çalışmalarına 4 milyon dolar katkı sağlayacağını duyurdu. Yardım kuruluşu World Vision Mozambique ise 1.2 milyon dolarlık destekle öncelikle çocuklar olmak üzere kasırgadan etkilenen 75 bin kişiye yardım sağlayacağını açıkladı.

Malavide 13 can kaybı

Komşu Malavi'de ise Afet Yönetim İşleri Dairesi (DoDMA) tarafından yapılan açıklamada, pazar ve salı günleri arasında etkili olan kasırga nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği, can kaybının 13'e yükseldiği, 29 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Şiddetli yağışlardan 45 bin 162 kişinin etkilendiği belirtildi. İnsani yardım kuruluşlarının desteğiyle kasırgadan etkilenenlere yönelik yardımlar devam ediyor.

Öte yandan Chido Kasırga nedeniyle Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Mayotte Adasında ise 22 kişi hayatını kaybetmişti. - MAPUTO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Chido Kasırgası Doğu Afrika'da Can Alıyor - Son Dakika

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