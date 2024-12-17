Chido Kasırgası Mozambik ve Mayotte Adası'nda Can Kayıplarına Neden Oldu - Son Dakika
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Chido Kasırgası Mozambik ve Mayotte Adası'nda Can Kayıplarına Neden Oldu

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Güney Afrika'da etkili olan Chido Kasırgası, Mozambik'te 34 kişinin hayatını kaybetmesine ve 319 kişinin yaralanmasına yol açtı. Mayotte Adası'nda da can kaybı 22'ye yükseldi. Yıkılan evler ve devam eden yardım çalışmaları hakkında bilgi verildi.

17.12.2024 14:45  Güncelleme: 15:03
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Güney Afrika ülkesi Mozambik'te etkili olan Chido Kasırgası nedeniyle en az 34 kişi hayatını kaybetti, 319 kişi yaralandı.

Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'i pazar günü Chido Kasırgası vurdu. Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD) tarafından yapılan açıklamada, kasırgadan 174 bin 158 kişinin olumsuz etkilendiği, 34 kişinin hayatını kaybettiği ve 319 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca 5 binden fazla evin yıkıldığı aktarıldı. Kasırganın ardından müdahale çalışmalarının devam ettiği, ekiplerin hasarları değerlendirdiği ve yardım çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Mayotte Adasında ölü sayısı 22'ye yükseldi

Chido Kasırga nedeniyle ayrıca Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Mayotte Adasında can kaybı arttı. Başkent Mamoudzou'nun Belediye Başkanı Ambdilwahedou Soumaila yaptığı açıklamada, şu ana kadar 22 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 400'den fazla kişinin yaralandığını ifade etti. Soumaila, "Bugün önceliğimiz su ve yiyecek. Ne yazık ki cesetleri çürümeye başlayan ve hijyenik bir soruna yol açabilecek yerlerde ölen insanlar var. Elektriğimiz yok. Gece olunca bu durumdan faydalananlar oluyor" dedi. Fransa İçişleri Bakanlığı yerel saatle 22.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Adaya 20 ton yiyecek ve suyun hava ve deniz yoluyla ulaştırılması bekleniyor. Birçok bölgeye hala ulaşılamazken, kurtarma ekipleri saatte 200 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle yıkılan gecekondu mahallelerinin enkazları arasında hayatta kalanları arıyor.

Komşu Malavi'de ise kasırga nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. - MAPUTO

Chido Kasırgası Mozambik ve Mayotte Adası\'nda Can Kayıplarına Neden Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Chido Kasırgası Mozambik ve Mayotte Adası'nda Can Kayıplarına Neden Oldu - Son Dakika

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