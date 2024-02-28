CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere: Askıda ekmek kuyruğuna son vereceğiz

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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da askıda ekmek kuyruğuna son vereceklerini açıkladı.

CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, göreve geldiklerinde Adıyaman'da askıda ekmek kuyruğuna son vereceklerini ve sosyal yardımlaşma çalışmalarının kapsamını genişleteceklerini söyledi. Gölbaşı Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı esnada, askıda ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Tutdere, Adıyaman'ın bu görüntüleri hak etmediğini dile getirdi.

Göreve geldiklerinde Halk Ekmek Fabrikası kurarak, vatandaşa sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek hizmeti sunacaklarını kaydeden Tutdere, ayrıca sosyal yardımlaşma ağlarını genişleterek, vatandaşı rencide etmeden yardımların bizzat kendilerine ulaştırılacağını ifade etti.

Tutdere, "Şu anda benim hemşerilerim ekmek için kuyrukta bekliyorsa, bu kenti yönetenlerin gerçekten görevini yapmadığının işaretidir. Biz Adıyaman'da belediye başkanlığını kazandığımızda bu görüntüler olmayacak, bunlar Adıyaman'a yakışmıyor, halkımıza yakışmıyor, bu insanlık dışı görüntülere son vereceğiz. Herkes evinde oturacak hizmet ayağına gidecek, ekmek de gidecek, su da gidecek, herkese hizmet gelecek" diye konuştu. - ADIYAMAN