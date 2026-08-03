CHP'deki "Paralı Figüran" İddiaları: Fatih Altaylı İfade Verdi - Son Dakika
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CHP'deki "Paralı Figüran" İddiaları: Fatih Altaylı İfade Verdi

CHP\'deki "Paralı Figüran" İddiaları: Fatih Altaylı İfade Verdi
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Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'deki figüran iddiaları kapsamında savcılığa ifade verdi.

CHP'deki "paralı figüran" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı, savcılığa gelerek ifade verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde geniş katılımlı bir üye katılım töreni gerçekleştirmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıya cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunmuştu. İddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı ifade verdi

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında yer alan gazeteci Fatih Altaylı, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, savcılıkta ifade verdi. Altaylı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Öte yandan Gazeteci Uğur Dündar'ın da söz konusu iddialara ilişkin savcılıkta ifadeye çağırılmıştı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Altaylı, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP'deki 'Paralı Figüran' İddiaları: Fatih Altaylı İfade Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'deki "Paralı Figüran" İddiaları: Fatih Altaylı İfade Verdi - Son Dakika
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