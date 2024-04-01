CHP İlçe Binasının Balkonunun Çökme Anı Kamerada

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3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı CHP ilçe binasının balkonunun çökme anı kamerada

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı ve 3'ü ağır 8 partilinin yaralandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına CHP Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın seçim başarısının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır olmak üzere 8 partili yaralandı.

Kutlamaların yarım kalmasına neden olan balkon kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kutlamaları kayıt altına alan bir partilinin cep telefonu kamerasına yansıyan kaza anında, üzerinde çok sayıda partilinin bulunduğu balkonun bir anda göçerek, üzerindekilerin yere düştüğü anlar yer aldı.