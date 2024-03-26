CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda 'para sayma' görüntüleri soruşturması - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda 'para sayma' görüntüleri soruşturması

CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda \'para sayma\' görüntüleri soruşturması

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye çağrıldı.

26.03.2024 12:11  Güncelleme: 12:18
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye çağrıldı.

Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ve iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.

2 belediye başkanı da ifadeye çağrıldı

10 şüphelinin ifade verdiği soruşturma çerçevesinde, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda 'para sayma' görüntüleri soruşturması - Son Dakika

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