CHP İstanbul İl Başkanlığındaki \'para sayma\' görüntülerine ilişkin soruşturmada iş adamının ifadesi ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma çerçevesinde iş adamı Hüseyin Köksal'ın savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Para görüntüleri ile hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Ben o tarihte başlatılan kampanyaya bağışta dahi bulunmadım" dediği öğrenildi.
Sosyal medyada CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP Meclis Üyesi Turgay Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.
"Benim herhangi bir siyasi partiye üyeliğim yoktur"
Şimdiye kadar 13 şüphelinin ifade verdiği soruşturma çerçevesinde iş adamı Hüseyin Köksal da Savcılığa ifade verdi. Şüphelinin ifadesinde, "Üçüncü kuşak temsilcisi olduğum bir şirketin sahibiyim. Her yıl devlet tarafından incelenen, tek bir usulsüzlük bulunmayan, vergilerini ödeyen bir insanım. Ne olduğu belirsiz birinin iftirasıyla şüpheli olarak ifade vermeyi doğru bulmuyorum. Benim aile şirketim ile Fatih Keleş'in aile şirketi aynı sanayi sitesinde bulunmakta. O nedenle çok eski tanırım. Çok sık görüşmem ancak tanışıklığımız vardır. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Murat Ongun'u genel olarak basından tanırım. Birkaç sefer de kendisiyle karşılaştığımız ve oturmuşluğumuz vardır. Benim herhangi bir siyasi partiye üyeliğim yoktur. Soruşturmaya konu para görüntüleri ile hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Ben o tarihte başlatılan kampanyaya bağışta dahi bulunmadım. Bu nedenle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › CHP İstanbul İl Başkanlığındaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada iş adamının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Samsun'da polis ekipleri, trafik kuralları konusunda bilgilendirme çalışması yaparak, trafik kazalarının önlenmesi ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çaba sarf etti. İl merkezinde 204 araç sürücüsü ve 281 yayaya el broşürleri dağıtılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürekli olarak devam edeceği belirtildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, işletmeler, okul çevreleri ve parklar incelendi. 362 şüpheli sorgulanırken, kavşaklarda ve trafik ışıklarında dilendiği tespit edilen 1 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bursa'da bir villada çıkan yangında Mustafa Şentürk hayatını kaybederken, Ali Vurgun ağır yaralandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evin ateşe verildiği ihtimalini değerlendirirken, villanın içi oda oda görüntülendi. İncelemeler sonucunda villanın bodrum katında yanmış bir ceset bulundu. Yangının çıkış sebebi ve ölüm sebebiyle ilgili cinayet masası dedektiflerinin araştırması devam ediyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, 'Gaybubet' evlerinde saklanan ve haklarında yakalama kararı bulunan ihraç kaymakam ve sayıştay denetçisi de dahil olmak üzere 4 FETÖ üyesi yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobilin ani fren yapması sonucu arkasındaki araçlar birbirine çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İngiltere'de bir köpek, yaralı sahibiyle birlikte gelgit nedeniyle mahsur kaldı. Sahibiyle birlikte kayalıklarda mahsur kalan köpek, kurtarma ekipleri tarafından bulunmasına rağmen kurtarılamadı. Sahibi helikopterle hastaneye kaldırılırken, köpeğin kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi. Ancak köpek tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olay, birçok kişinin büyük üzüntü duymasına neden oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?