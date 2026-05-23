CHP Kurultayı'nda Oy Kullanma İddiası: 13 Gözaltı

23.05.2026 18:24
CHP'nin 38'inci Kurultayı'nda oy iradesine müdahale iddiaları sonrası 13 şahıs gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i hakkında savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talep edildi, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisinin 38'inci Olağan Kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarını işlediği değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya illerinde bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılıkta ifade veren Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akpek Şenay ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

