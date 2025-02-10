CHP Kurultayı'nda Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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CHP Kurultayı'nda Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin kurultayı hakkında şaibe iddialarıyla soruşturma açtı.

10.02.2025 14:20
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı hakkında 'şaibe' iddiası nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı sürecinde delegelere para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında 'kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Son Dakika

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