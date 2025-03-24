CHP Kurultayı'ndaki İddialar: Delege Yılmaz Özkanat İhraç Edildi - Son Dakika
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CHP Kurultayı'ndaki İddialar: Delege Yılmaz Özkanat İhraç Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen kurultayındaki usulsüzlük iddiaları üzerine ifade veren Batman delegesi Yılmaz Özkanat, Kılıçdaroğlu'na oy verdiği için partiden ihraç edildiğini açıkladı. Özkanat, CHP Batman İl Başkanı'nın diğer delegeleri Özgür Özel'e oy vermeye zorladığını öne sürdü.

24.03.2025 15:22
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan şaibeli 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada ifade veren Batman delegesi Yılmaz Özkanat, "Kılıçdaroğlu'na oy verdim, bu nedenle beni CHP Batman il yönetiminden ve CHP parti üyeliğinden ihraç ettiler" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, partinin Batman delegesi Yılmaz Özkanat tanık sıfatıyla ifade verdi.

" Özgür Özel'e oy vereceksiniz, fotoğrafını çekeceksiniz ve bana göstereceksiniz"

Kurultay öncesinde Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın, 10 kişilik delegeyi bir araya getirdiği ve kendilerine "Sizler, hep beraber Özgür Özel'e oy vereceksiniz. Verdiğiniz oyların da oy pusulası üzerinde Özgür Özel işaretlenmiş olarak fotoğrafını çekeceksiniz ve bana göstereceksiniz. Bunun karşılığında da sizlere değişik görevler vereceğiz" ifadelerde bulunduğunu belirten Özkanat, "Bana açıkça Özgür Özel'e oy vermem karşılığında kendisinin CHP parti meclis üyesi olacağını, bundan dolayı da benim çocuklarımı CHP'li belediyelerde işe alacağını söyledi. Bütün Batman delegeleriyle ayrı ayrı konuşup bu teklifleri onlara da söyledi" dedi.

Özkanat, diğer delegelerin Batman CHP İl Başkanı Yaşar'ın baskısıyla Özel'e oy verdiklerini savundu.

Kurultay sonrasında Hüseyin Yaşar'ın CHP parti meclis üyesi olduğunu belirten Özkanat, "Hüseyin Yaşar kardeşi Adnan Yaşar'ı Batman CHP İl Başkanı yaptı. Yeğeni Cihan Yaşar'ı İstanbul Küçükçekmece CHP Belediye Meclis Üyesi yaptı. Oğlu Mert Yaşarİzmir'in bir ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi yaptı. Kızı Sevim Yaşar İlhan'ı da Batman CHP İl yönetimine yerleştirdi" ifadelerinde bulundu.

Baskılara direnerek Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini söyleyen Özkanat, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bildikleri için bir hafta önce Batman CHP İl Başkan Yardımcılığı görevimden benim isteğim dışında usulsüz bir şekilde uzaklaştırıldım. 11 Mart'ta CHP Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile 'kesin çıkarma cezası' ile cezalandırıldım. Ben partiden ihraç edilmeyi gerektirecek herhangi bir suç işlemedim. Tek suçum, kurultay zamanında kendi özgür irademle oy kullanmak istememdir."

Özkanat, Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesine kurultayın iptali için dava açtığını da belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP Kurultayı'ndaki İddialar: Delege Yılmaz Özkanat İhraç Edildi - Son Dakika

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