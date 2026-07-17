CHP Kurultayı'nın İptali Yargıtay'da - Son Dakika
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CHP Kurultayı'nın İptali Yargıtay'da

17.07.2026 13:30
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayıyla ilgili iptal kararı Yargıtay'a gönderildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 21 Mayıs'ta verdiği "mutlak butlan" kararı, temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 21 Mayıs'ta verdiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararı, 56 gün sonra Yargıtay'a gönderildi. Dosyanın Yargıtay'da temyiz incelemesine alınması bekleniyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin yapacağı incelemenin ardından Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına ilişkin temyiz süreci tamamlanacak ve ardından dosya hakkında nihai karar verilecek.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın ardından kurultay sürecinde delegelerin iradesinin usulsüz şekilde etkilendiği iddiaları üzerine dava açılmıştı. Açılan davada ilk derece mahkemesi, kurultayın iptali talebini reddetmişti. Kararın istinaf edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" nedeniyle iptaline karar vermişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Yargıtay, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP Kurultayı'nın İptali Yargıtay'da - Son Dakika

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