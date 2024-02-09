CHP\'li başkan adayına bıçakla saldırıp gasp ettiler

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Yeşilhisar - Ürgüp yolunda aracı ile seyir halinde olan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Avukat Deniz Onaç, kendisinden yardım isteyen şahısları aracına aldıktan sonra gasp edilip bıçaklandı. Yaralanan Onaç hastaneye kaldırılırken saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

OTOSTOP ÇEKEN KİŞİLERİ ARACINA ALDI

İddiaya göre, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'ne dönen avukat Onaç, akşam saatlerinde Güzelöz mevkisi yakınlarında otostop çeken 2 kişiyi aracına alarak yardımcı olmak istedi. Bir süre sonra şüpheliler, Onaç'a saldırdı.

KAFASINA VURARAK BAYILTTILAR

Elinden bıçaklandığı öğrenilen Deniz Onaç, kafasına vurulan cisimle bayıltıldı. Olaydan sonra kendine geldiğinde ise parasının çalındığını fark etti.

Sağlık ekiplerine haber veren yaralı, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerinin ardından ise taburcu edildi.

Avukat Deniz Onaç'ın polise verdiği ifade sonrası saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.