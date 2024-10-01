CHP\'li Belde Başkanı Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

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Bilecik'te jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 35 gram esrar, 3 kök ekili halde kenevir 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahsın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayırköy Belde Başkanı olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde hazine arazisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı duyumu alınması üzerine hemen harekete geçti. Jandarma ekipleri hemen olay yerine giderken daha sonradan CHP Bayırköy Belde Başkanı olduğu öğrenilen Osman K.'yi arazide ekili halde 3 kök kenevirlerle uğraştığı ve bakımını yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Ekipler şahsın Bayırköy Belde Belediye Başkan Yardımcısı olan babasına ait arazide kurtulmaya bırakılmış bir miktar kenevir de buldu.

Öte yandan, şahsın üzerinde yapılan aramada 35 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 gram metamfetamin çıkarken, 1 adet uyuşturucu içme aparatı olarak kullanılan payp diye tabir edilen malzemeye el konuldu. - ANKARA