Adana'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalıştığı için tutuklanan CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün, 'görev yaptırmamak için direnme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde 20 Nisan günü meydana gelmişti. İddiaya göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaparken, bulvardan gelen 06 DDF 448 plakalı kamyoneti durdurmak istemiş ancak sürücü durmayınca kovalama sonrası araç durdurulmuştu. CHP'li Seyhan Belediyesinin kiralık aracı olduğu öğrenilen kamyonetteki belediye temizlik işleri müdürü Selahattin Ş. polise tokat atmaya çalışmış, daha sonra da silah doğrultunca polis tarafında biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilmişti. Bunun üzerine araçta bulanan gardiyan Mehmet Ali Ş. ve Ahmet B. ise, Selahattin Ş.'yi polisin elinden almaya çalışmış ancak polis biber gazı kullanarak iki şahsı da etkisiz hale getirmişti. Gözaltına alınan zanlılardan Selahattin Ş. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Araçta ise 28 gram bonzai ele geçirilmişti. Tutuklanan müdürün "görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 3 kaydı bulunduğu öğrenildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › CHP'li Belediye Müdürü Polise Direnerek Tutuklandı - Son Dakika
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