CHP'li Belediyelere Yönelik DHKP/C Soruşturmasında 32 Gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2014-2016 yıllarında örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen, o tarihte aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu bazı CHP'li ilçe belediye çalışanlarına yönelik operasyonda 32 şüphelinin polisteki sorgusuna başlandı. Soruşturmaya ilişkin çarpıcı detaylara ulaşılırken, gözaltına alınan isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Kalender Özdemir de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını karşılayan ve adı geçen terör örgütüne fon sağlayan zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar emniyete getirildi. Şüphelilerin İstanbul TEM Şubedeki sorgusuna başlanırken, evinde bulunamayan ve soruşturmanın kilit isimleri arasında gösterilen Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'i yakalama çalışmaları devam ediyor.

Silahlı terör örgütüne finans desteği sağlamakla suçlanan şüphelilere dair çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Gözaltına alınanlar arasındaki 13 şüphelinin halen CHP'ye ait belediyelerde aktif görev yaptığı belirlendi. Soruşturmaya ilişkin elde edilen detaylar arasında, gözaltına alınan şüphelilerden birinin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Kalender Özdemir de bulunuyor.

Suç tarihinde CHP ilçe belediyelerinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kalender Özdemir'in şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici olarak görev yaptığı, Abdullah Der'in ise yine CHP'li ilçe belediyesinde Başkan Yardımcısı olduğu belirlendi.

Şüphelilerden Haydar Battal'ın halen CHP'li belediyelerde yönetici pozisyonunda olduğu, firari olarak aranan Melih Morsümbül'ün ise belediye başkanlığı özel kalem müdürü görevinden sonra şu anda Manisa'nın Şehzadeler İlçe Belediye Başkan yardımcısı olduğu tespit edildi.

CHP'li belediyelerde ihalelerden sorumlu olan Belediye Teknik Başkan Yardımcısı Sinan Çetiz ile Sarıyer Belediyesi basın yayın şube müdürü Hatice Yazlık'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. - İSTANBUL