CHP\'li Mamak Belediyesi Tarihi Bina İle İlgili Soruşturma Başlattı

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Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mamak Belediyesi'nin Dikimevi'nde bulunan Musiki Muallim Mektebi binasında çalışma yaparak tarihi binayı düğün salonuna çevirdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı soruşturma başlattı.

Her fırsatta kültür ve sanata önem verdiklerini söyleyen CHP zihniyeti, 100 yaşındaki binayı kırıp dökerek aslına uygun olmayan biçimde dönüştürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı konu ile ilgili inceleme başlattı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Musiki Muallim Mektebi, 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, musiki eğitimi veren bir okul olarak inşa edildi. Halen Kültür Bakanlığı'nın mülkiyetinde olan bina Mamak Belediyesi'nin kullanımına verilmişti. AK Parti döneminde sorunsuz olarak kullanılan bina, Mamak Belediyesi CHP'nin yönetimine geçince deforme edildi ve aslına uzak bir biçimde kullanılmaya başlandı. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı.

100 yaşındaki binanın tarihi taş döşemesinin oyulduğu ve tarihi avluda delikler açıp ışıklandırıldığı öğrenildi. Tarihi yapının şu anda makinelerle kırılıp düğün etkinliklerinde kullanmak üzere değiştirildiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi

Tarihi binada yapılan uygunsuz tadilat işlemleri ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan tarihi yapının eski haline dönüştürülmesi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı çıktı. Söz Konusu karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Ankara İli, Mamak İlçesi, Demirlibahçe Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olup, Mamak Belediyesi kullanımında olan, tapunun 9018 ada, 1 parselinde yer alan, koruma grubu 1 (bir) olarak belirlenen, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Mamak Kültür Merkezinin (eski Musiki Muallim Mektebi- Ankara Devlet Konservatuvarı) iç avlu kısmında Kurulumuzdan izin alınmadan, andezit döşemede, binanın ana duvarından süs havuzuna ulaşan bir kablo kanalı açılarak kablo döşendiği, avluyu çevreleyen bina duvarlarının arasında ve avlunun üzerinde birbirine kablo ile bağlı ampuller yerleştirildiği anlaşıldığından, 2863 Sayılı Yasanın 9. maddesi kapsamında, ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına; zemin döşemesinin ve havuz çevresindeki kırılan mermerlerin onarımına yönelik hazırlanacak restorasyon tadilat projesinin Kurulumuza iletilmesine; söz konusu tescilli taşınmazda Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir uygulama yapılmaması gerektiğinin ilgililere hatırlatılmasına karar verildi."

Tarihi bina yıllarca Türk müziğinin ve tiyatrosunun en önemli isimlerini yetiştirmiş durumda. Yıldız Kenter, Cüneyt Gökçer, Muhsin Ertuğrul, Ayten Gökçer, Tan Sağtürk, Haluk Bilginer, Mehmet Ali Erbil, Zafer Algöz, Nurseli İdiz, Sumru Yavrucak, Fazıl Say, Suna Kan ve daha bir çok isim bu tarihi yapıda eğitim almış. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk Türk Operası olan Özsoy Operası, Ahmet Adnan Saygun tarafından burada bestelenmiş

AK Parti tarafından restore edilmişti

Musiki Muallim Mektebi, 1924 yılında ortaöğretime müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla kuruldu. Cumhuriyetin ilanından önce Türkiye'de müzik branşında öğretmen yetiştiren bir okul yoktu. 1938'de Devlet Konservatuvarı, 1985 yılında Mamak Belediyesi Hizmet Binası halini alan bina, AK Parti tarafından 100. yaşında tekrar orijinal motiflerine uygun olarak restore edilerek ilk günlerdeki görüntüsüne kavuşturulmuştu. - ANKARA