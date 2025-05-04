CHP Lideri Özgür Özel\'e Saldırı: Zanlının Korkunç Geçmişi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi çıkışında fiziki saldırıda bulunan S.T.'nin, 2004 yılında Hatay'da iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesine katıldıktan sonra AKM çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan S.T., olayın ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

S.T.'nin Hatay'da 2004 yılında kendi çocuklarını öldürdüğü ortaya çıktı. Hatay'ın Çay Mahallesi'nde 9 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen olayda sabaha karşı eve gelen S.T., silahını çekerek oğlu Barış'ı (19), daha sonra kızı Mutlu'yu (17) silahıyla vurdu. Silahtan çıkan kurşunlardan yaralanan çocuklarının ölmediğini fark eden baba S.T., bu kez mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağıyla, silahla yaraladığı çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. S.T.'nin diğer kızı Yasemin (16) ise 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtuldu. - İSTANBUL