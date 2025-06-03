CHP'nin Kurultayı'nda Oy Hilesi İddiaları: 12 Şüpheli İçin İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
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CHP'nin Kurultayı'nda Oy Hilesi İddiaları: 12 Şüpheli İçin İddianame Kabul Edildi

03.06.2025 10:28
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oyların para karşılığı kullandırıldığı iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianame, 12 şüpheli hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. İddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanırken iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, 'oylamaya hile karıştırma' suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede ismi geçen 12 şüphelinin birlikte hareket ederek atılı suçu işledikleri belirtilirken şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Spor Salonu'nda 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için, bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları belirtilmiştir."

Bu iddiaların ardından bazı milletvekilleri hakkında da soruşturma başlatıldığı ifade edilen iddianamede, bu soruşturmanın ise mevcut dosyadan tefrik edildiği vurgulandı. Hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CHP'nin Kurultayı'nda Oy Hilesi İddiaları: 12 Şüpheli İçin İddianame Kabul Edildi - Son Dakika

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