CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın - Son Dakika
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CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çin'deki devlet yetkililerine sosyal medya üzerinden taraf değiştirme ve ABD'ye bilgi sızdırma çağrısında bulundu. Söz konusu videoda CIA ile "güvenli" ve "emniyetli" şekilde nasıl iletişime geçileceğiyle ilgili talimatlar yer alıyor.

02.05.2025 19:19  Güncelleme: 20:06
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çin'deki devlet yetkililerine taraf değiştirmeleri ve ABD'ye devlet sırlarını sızdırmaları çağrısında bulunan Çince bir sosyal medya kampanyası başlattı.

CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın


ÇİN YÖNETİMİNE TARAF DEĞİŞTİRİN ÇAĞRISI

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) akılalmaz bir adım geldi. CIA, Çin'deki devlet yetkililerine taraf değiştirmeleri ve ABD'ye devlet sırlarını sızdırmaları çağrısında bulunan Çince bir sosyal medya kampanyası başlattı. İstihbarat teşkilatının dün yayınladığı 2 videoda, iktidardaki Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) hayal kırıklığına uğrayan ve ardından CIA ile temasa geçen Çinli yetkililerin kurguya dayalı sahnelerini içerdiği görüldü. Facebook, Telegram, Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarında yayınlanan videolarda, CIA ile "güvenli" ve "emniyetli" şekilde nasıl iletişime geçileceğiyle ilgili talimatlar yer alıyor.


CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın

"NEDEN CIA İLE İLETİŞİME GEÇTİM: GELECEĞİMİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN"

CIA videolarından birinde, üst düzey bir ÇKP üyesini canlandıran bir oyuncu, ailesi için hissettiği korkuyu anlatıyor. Videonun Çince açıklamasında ise, "Hayatı boyunca azimle zirveye ulaşan bu adam, artık statüsünün ne kadar yüksek olursa olsun, bu çalkantılı ve huzursuz zamanlarda ailesini korumaya yetmeyeceğini derinden idrak ediyor. Kendi geleceğini kontrol altına almak ve yıllar süren emeğiyle inşa ettiği başarıları ve ailesini korumanın yolunu bulmak istiyor. Sahip olduğu her şeyin bir anda yok olabileceğinin farkında olan bu adam, CIA ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek gibi zor ama hayati bir karar veriyor" ifadeleri yer alıyor.

CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın

Bir diğer video ise, "Liderimizin refah vaatlerini defalarca yerine getirememesi artık herkesin bildiği bir sır haline geldi. Artık kendi hayallerim için çalışmaya başlama zamanı" sözleriyle paylaşıldı. Videolar, "Neden CIA ile iletişime geçtim: Geleceğimi kontrol altına almak için" ve "Neden CIA ile iletişime geçtim: Daha iyi bir yaşam için" başlıklarıyla paylaşıldı.

CIA Başkanı John Ratcliffe sosyal medya kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada, "CIA'nın temel görevlerinden biri, başkan ve politika yapıcılar için istihbarat toplamaktır. Bunu yapma yollarımızdan biri de, sırları çalmamıza yardımcı olabilecek kaynakları işe almaktır" dedi. - WASHINGTON

CIA\'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD\'ye bilgi sızdırın
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın - Son Dakika

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