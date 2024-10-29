CIA'dan Gazze İçin Ateşkes Önerisi

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ABD medyasında, CIA Başkanı William Burns'un Gazze Şeridi'nde 28 günlük ateşkes ve esir takası anlaşması önerisinde bulunduğu öne sürüldü.

ABD merkezli Axios haber sitesinde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'un İsrailli ve Katarlı mevkidaşlarıyla Pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda ateşkes önerisinde bulunduğu belirtildi. Üç İsrailli yetkiliye dayandırılan habere göre Burns, toplantıda Gazze'de tutulan 8 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerinde tutulan onlarca Filistinlinin serbest bırakılması ve 28 günlük ateşkes yapılması teklifinde bulundu.

Üst düzey bir İsrailli bir yetkili konuya ilişkin açıklamasında, "İsrail geçici bir ara vermeyi kabul ediyor ancak Hamas, İsrail'in geri döndürülemez adımlar atmasına yol açacak süreci başlatan bir ara istiyor. Taraflardan hiçbiri tutumunu yumuşatmazsa, bir anlaşma olmayacak" dedi.

Söz konusu öneri Hamas'ın İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi talebini karşılamazken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada yalnızca kısmi bir anlaşmayı kabul edebileceğini ifade etmişti. - WASHINGTON