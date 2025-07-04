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Çiftçiler Yangını Söndürdü

Çiftçiler Yangını Söndürdü
04.07.2025 11:24
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Denizli Tavas'ta yangın, çiftçilerin müdahalesiyle önlendi; 4 milyon lira zarar oluştu.

Denizli'nin Tavas ilçesinde 3 bin 500 paket yem, 20 dekar ekili arazi ve milyonluk tarımsal ekipmanların kül olduğu yangında, yaşanabilecek bir felaketi çiftçiler önledi. Çevre mahallelerden seferber olan çiftçiler, traktörlerle sürerek yangının önünü kesti.

Edinilen bilgiye göre; Tavas ilçesine bağlı Ebecik Mahallesi'nde üretim ve hayvancılık yapan Mahmut Tunçkın'a ait besihanenin bahçesinde bulunan paket yemlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru ot balyalarını saran alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki ekili tarım arazilerine de sıçradı. Yangının hızla ilerlemesi nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edilirken, yapılan anonslarla çevre mahallelerden de söndürme çalışmaları için destek istendi.

Ebecik Mahallesi'nde yaşanan yangın için civardaki Altınova, Karaköy ve Sofular mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, traktör ve su tankerleriyle seferber oldu. Hızlıca yangın bölgesine ulaşan çiftçiler, traktörleriyle sürdükleri tarlalarda geniş şeritler açarak yangının ilerleyişini durdurdu. Yem balyalarında devam eden yangın, Tavas ile Kale ilçelerinde görevli orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Soğutma çalışmalarına devam eden ekipler, balyaların yeniden tutuşması ihtimaline karşı önlem aldı.

Yangında Mahmut Tunçkın'a ait besihanenin bahçesinde bulunan 3 bin 500 paket saman, yonca ve fiğ, sulama hortumları, damla sulama malzemeleri, yem kırma makinesi, 3 adet zirai makine ile F.T.'ye ait 15 dekar buğday ve E.C.'ye ait 5 dekar buğday ekili tarım arazisi zarar gördü. Çiftçilerin traktörlerle aldığı önlem ve rüzgarın ters yöne dönmesiyle Mahmut Tunçkın'a ait besihane ve evinin yanı sıra civardaki binlerce dekar ekili arazinin yanması engellendi. Yaklaşık 4 milyon liralık maddi zararının oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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