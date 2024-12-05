Çifte Tabancalı Katil Teşhis Edilecek - Son Dakika
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Çifte Tabancalı Katil Teşhis Edilecek

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Adana'da çifte silahla işlenen cinayette sanığın teşhisi için video kayıtları incelenecek.

05.12.2024 11:51
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Çifte tabancalı katil, yürüyüşünden teşhis edilecek

ADANA - Adana'da cezaevinden çıktıktan sonra hayvan alım satım işi yapan bir vatandaşı eşinin ve kızının gözleri önünde çifte silahla öldürülmesiyle ilgili 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 14 sanık hakkında ise 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya başlanırken, çifte tabancayla cinayeti işlediği iddia edilen sanığın katil olup olmadığı cezaevinde çekilecek yüz ve yürüyüş videolarından belirlenecek.

Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde 1 Eylül 2023'te kardeşinin iş yerinin önünde telefonla konuşan İbrahim Taşkıran'ın yanına motosikletle iki kişi yaklaştı. Motosikletten inen yüzü maskeli kişi, eşi Gül Taşkıran ve kızı Hülya Taşkıran'ın gözleri önünde İbrahim Taşkıran'a iki elindeki çift tabanca ile kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında can havliyle kardeşinin iş yerine sığınan Taşkıran, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, peşinden gelen Halil Yüksel'e de ateş ettikten sonra kendisini motosikletle getiren diğer şüpheli ile kaçtı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Taşkıran, hayatını kaybetti.

Cinayet Bürosu ekipleri, İbrahim Taşkıran'ı Fetullah Beğeçaslan ile Azat Yıldız'ın öldürdüğünü, bu kişileri ise Yasin K. ve Halil K.'nin azmettirdiğini tespit etti. Taşkıran'ın öldürülmesine A.D. ve Y.K.'nin de yardım ettiklerini belirledi. Yakalanan Fethullah Beğeçaslan, A.D., H.K., H.Ç., H.A., M.A., S.K., S.Y. ve Y.K. sorgularının ardından tutuklanırken, olaydan sonra kaçan Azat Yıldız ile Halil K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı, diğer şüpheliler ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İbrahim Taşkıran'ın öldürülmesi ile ilgili olarak, 'tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanıklardan İbrahim Taşkıran'ı çifte silahla öldürdüğü belirtilen Fethullah Beğeçaslan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl, Beğeçaslan'ı olay yerine motosikletle getiren Azat Yıldız ile cinayeti azmettirdikleri öne sürülen Yasin K. Halil K. ve S.K.'nın ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıkların ise 20'şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması kısa süre önce yapıldı. Duruşmaya, İbrahim Taşkıran'ı çifte silahla öldürdüğü iddia edilen tutuklu Fethullah Beğeçaslan, diğer tutuklu sanıklar cinayeti azmettirdikleri öne sürülen Yasin K., Halil K. ile A.D., H.Ç., H.A., M.A., S.K., S.Y., K.H. ve bazı tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

İbrahim Taşkıran'ı çifte silahla öldürdüğü iddia edilen Fetullah Beğeçaslan, suçsuz olduğunu iddia ederek kendisini şöyle savundu:

"Olay günü ve saatinde nerede olduğum bellidir. H.A. motosiklet ile geldi, bana A.D.'ya bir poşet getirdiğini, vermemi istedi. Ben de poşeti alıp A.D.'nın evine götürdüm. Poşeti kapının önüne bıraktım, poşetin içerisinde yemek vardı, getir firmasına ait bir kıyafet yoktu. Yine Karaisalı'ya maktulü takip ettiğimiz yönündeki iddiaları kabul etmiyorum, biz Karaisalı'ya pikniğe gitmiştik. Olay anında bulunduğum yere ilişkin KGYS kameraları celp edilirse benim suçsuz olduğum anlaşılacaktır" diyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da savunmalarında cinayetle ilgilerinin olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Fetullah Beğeçaslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken diğer tutuklu sanıkları ise adli kontrol şartı ile tahliye etti. Heyet ayrıca, firari sanıklar Azad Y, Halil K. hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mahkeme heyeti ara kararında, İbrahim Taşkıran'ı çifte silahla öldüren katil zanlısının Fetullah Beğeçaslan olup olmadığının belirlenmesi için de sanık Beğeçaslan'ın bulunduğu cezaevine müzekkere yazılarak sanığın teşhise yarar önden, yandan, arkadan çekilmiş fotoğrafları ile yürüyüşüne dair video kayıtlarının alınarak mahkemeye CD halinde gönderilmesini istedi. Heyet, cevap geldiğinde sanık Fethullah Begeçaslan'a ait görüntüler ile olay anına ilişkin görüntülerin Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek maktule ateş eden kişinin sanık Fethullah Beğeçaslan olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çifte Tabancalı Katil Teşhis Edilecek - Son Dakika

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