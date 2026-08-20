İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı - Son Dakika
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İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı
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İzmir’de CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın park halindeki boş makam aracına silahla ateş açıldı. Çalıntı motosikletle belediye otoparkına gelen 21 yaşındaki şüpheli, peş peşe tetiğe bastıktan sonra kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki boş makam aracına çalıntı motosikletle gelerek silahla ateş eden 21 yaşındaki şüpheli, belediye güvenlik personeli ve Yunus polislerince yakalandı.

ÇALINTI MOTOSİKLETLE GELDİ, PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Olay, öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi binasının alt katındaki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. isimli 21 yaşındaki şahıs, çalıntı olan bir motosikletle belediye binası otoparkına geldi. Şüpheli, CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a ait park halindeki boş makam aracına tabancayla 3-4 el ateş açtı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI 

Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli K.S., belediye güvenlik görevlileri tarafından anında müdahale edilerek durduruldu. İhbar üzerine adrese hızla sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polis ekipleri, şüpheliyi suç aleti silahla birlikte teslim aldı.

Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli K.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı - Son Dakika

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