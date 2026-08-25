Çiğli Belediye Başkanı’nın makam aracına silahlı saldırıya 2 tutuklama - Son Dakika
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Çiğli Belediye Başkanı’nın makam aracına silahlı saldırıya 2 tutuklama

Çiğli Belediye Başkanı’nın makam aracına silahlı saldırıya 2 tutuklama
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İzmir'in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş açan K.S. ve yardım ettiği belirlenen S.D. tutuklandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş açan zanlı ile kendisine yardım ettiği belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Olay, 20 Ağustos günü öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi hizmet binasının kapalı otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıntı olduğu tespit edilen bir motosikletle belediye binasının otoparkına gelen K.S. (21) isimli şahıs, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a ait park halindeki boş makam aracına tabancayla art arda ateş açtı. Olayın ardından hızla bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli, silah sesleri üzerine harekete geçen belediye güvenlik görevlileri tarafından kıskıvrak yakalandı. İhbar üzerine adrese intikal eden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), şüpheli K.S.'yi suç aleti silahla birlikte teslim aldı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından şüpheli K.S. ile olayda kendisine yardım ettiği değerlendirilen S.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"Aramızda husumet vardı"

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden K.S.'nin, ilk ifadesinde Belediye Başkanı Yıldız ile aralarında husumet bulunduğunu ve saldırıyı bu sebeple gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen K.S. ve S.D., çıkarıldıkları mahkemece 'kamu malına zarar vermek' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Olaylar, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çiğli Belediye Başkanı’nın makam aracına silahlı saldırıya 2 tutuklama - Son Dakika

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