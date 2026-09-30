Çin'de 18 yaşından küçük kız iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li üye ihraç edildi - Son Dakika
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Çin'de 18 yaşından küçük kız iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li üye ihraç edildi

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Çin\'de 18 yaşından küçük kız iddiasıyla gözaltına alınan CHP\'li üye ihraç edildi
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Fethiye Belediyesi heyetiyle gittiği Çin'de, otel odasında yanında 18 yaşından küçük olduğu iddia edilen kız çocuğu bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi yurda dönemedi. 2 aydır gözaltında tutulan meclis üyesi CHP'den kesin olarak ihraç edildi.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın Fethiye Belediyesi heyetiyle yaptığı Çin gezisinde, otel odasında yanında 18 yaşından küçük bir kız çocuğu bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı, bu yüzden yurda dönüş yapamadığı öğrenildi.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya, Fethiye Belediyesi heyetiyle birlikte Temmuz ayında Çin'e gitti. Fethiye Belediyesi heyeti, Jinhua, Şanghay ve Huzhou kentlerinde çeşitli eğitimlere katılıp inceleme gerçekleştirdi. Temasların ardından heyet yurda dönerken, heyette yer alan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın Türkiye'ye dönemediği belirtildi. Hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle ülkede gözaltında bulunduğu ortaya çıkan Başkaya'nın eğlence mekanında tanıştığı Çinli bir genç kızla kaldığı otele girdikten bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, kızın 18 yaşından küçük olduğu iddia edildi.

"Fethiye Belediyesi'nden açıklama"

Fethiye Belediyesi, Çin ziyareti sırasında yaşandığı ileri sürülen adli vaka ile ilgili olarak Çin makamlarınca inceleme ve soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Belediye açıklamasında, olayın şahsi nitelikte olduğu ve Fethiye Belediyesi'nin kurumsal yapısıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca programa katılan diğer kursiyerlerin de olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

"CHP'den ihraç edildi"

CHP Muğla İl Başkanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yürütülen adli soruşturma kapsamında 2 aydır gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA
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