 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'de gemi kazasında 16 Türk denizci kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de gemi kazasında 16 Türk denizci kurtarıldı

Çin'in Şanghay kenti açıklarında Türk denizcilerin de bulunduğu OMEGA adlı gemi, kötü hava şartları nedeniyle MIRABELLA isimli gemiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından gemiyi can filikaları ile terk eden Türklerin de aralarında bulunduğu 21 denizci bir gemi ile denizden alındı. Olayda 16 Türk denizci kurtarıldı.

Çin\'de gemi kazasında 16 Türk denizci kurtarıldı
24.01.2024 - 11:24,
Abone Ol

Çin'in Şanghay kenti açıklarında MIRABELLA isimli gemiyle çarpışmasının ardından batan OMEGA adlı gemide bulunan 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı.

Çin'in Şanghay kenti açıklarında Türk denizcilerin de bulunduğu OMEGA adlı gemi, kötü hava şartları nedeniyle MIRABELLA isimli gemiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından gemiyi can filikaları ile terk eden Türklerin de aralarında bulunduğu 21 denizci bir gemi ile denizden alındı. Pruva kısmında hasar oluşan OMEGA gemisinin çarpışmanın ardından battığı, olayın yerel saatle 03.38'te mürettebat uyurken yaşandığı öğrenildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şanghay açıklarında çarpışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin gemi tarafından denizden kurtarıldığı öğrenildi.

189 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğindeki OMEGA gemisinin Karadeniz'den geçerek Çin'e demir taşıdığı kaydedildi. - ŞANGHAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Ulaşım, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çin'de gemi kazasında 16 Türk denizci kurtarıldı - Son Dakika


21:27
Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:48:50. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de gemi kazasında 16 Türk denizci kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement