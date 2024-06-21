Çin'de Sel ve Heyelanlar: 47 Kişi Hayatını Kaybetti

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde etkili olan sel ve heyelanlar nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Guangdong eyaletinde pazar gününden bu yana etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar hayatı durma noktasına getirdi. Meizhou şehrindeki sel ve heyelanlarda 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Can kayıplarının 38'inin Pingyuan'da, 9'unun Meixian ve Jiaoling'te kayda geçtiği aktarıldı. Felakette toplam 2 bin 247 evin yıkıldığı, yaklaşık 356 kilometrelik yolda, köprülerde ve tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldiği aktarıldı. Ekonomik kaybın toplam 5.85 milyar yuan (yaklaşık 822 milyon ABD doları) olduğu olduğu ifade edildi.

Kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor.

Yağışlar sürecek

Ulusal Meteoroloji Merkezi, güneydeki birçok bölge ve kuzeydeki birkaç nokta için uyarı verdi. Çin'in orta kesimindeki Henan, Anhui ve Hubei eyaletlerinin yanı sıra kıyıdaki Jiangsu eyaleti ve güneydeki Guizhou eyaletinde de dolu ve şiddetli fırtına bekleniyor. - GUANGDONG