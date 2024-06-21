Çin'de Sel ve Heyelanlar: 47 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çin'de Sel ve Heyelanlar: 47 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde etkili olan sel ve heyelanlar nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar sonucunda Meizhou şehrindeki sel ve heyelanlarda 38 kişi Pingyuan'da, 9 kişi ise Meixian ve Jiaoling'te hayatını kaybetti. Felaket sonucunda 2 bin 247 ev yıkıldı ve yaklaşık 356 kilometrelik yol, köprü ve tarım arazisi hasar gördü. Ekonomik kaybın ise 5.85 milyar yuan olduğu belirtildi. Kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.

21.06.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde etkili olan sel ve heyelanlar nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Guangdong eyaletinde pazar gününden bu yana etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar hayatı durma noktasına getirdi. Meizhou şehrindeki sel ve heyelanlarda 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Can kayıplarının 38'inin Pingyuan'da, 9'unun Meixian ve Jiaoling'te kayda geçtiği aktarıldı. Felakette toplam 2 bin 247 evin yıkıldığı, yaklaşık 356 kilometrelik yolda, köprülerde ve tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldiği aktarıldı. Ekonomik kaybın toplam 5.85 milyar yuan (yaklaşık 822 milyon ABD doları) olduğu olduğu ifade edildi.

Kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor.

Yağışlar sürecek

Ulusal Meteoroloji Merkezi, güneydeki birçok bölge ve kuzeydeki birkaç nokta için uyarı verdi. Çin'in orta kesimindeki Henan, Anhui ve Hubei eyaletlerinin yanı sıra kıyıdaki Jiangsu eyaleti ve güneydeki Guizhou eyaletinde de dolu ve şiddetli fırtına bekleniyor. - GUANGDONG

Kaynak: İHA

Guangdong, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çin'de Sel ve Heyelanlar: 47 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 Fenerbahçeliler öfkeli Trabzonspor, Ozan Tufan’la anlaştı Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı
15:19 Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi
14:59 İstanbul’da ne kadar yabancı yaşıyor İmamoğlu’nun verdiği rakam ile Göç İdaresi’nin verdiği rakam arasında uçurum var İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin verdiği rakam arasında uçurum var
14:32 Nüfusunun yüzde 98’i Müslüman olan Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
13:59 Doğum teşvik paketi geliyor Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
16:13 Batshuayi’nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun
15:58 Kanarya ilk transferini yaptı Fenerbahçe’de 2 imza birden Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden
15:12 Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:21 Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde
14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 16:43:21. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Sel ve Heyelanlar: 47 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement