Çin, Japon İlaç Yöneticisine Casusluktan Hapis Cezası Verdi

Çin'deki bir mahkeme, casuslukla suçlanan Japonya merkezli bir ilaç şirketinin yöneticisini 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Japon ilaç şirketi Astellas'ın Çin ofisinde yönetici olarak çalışan ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan Japon vatandaşının cezası belli oldu. Pekin 2 Numaralı Orta Halk Mahkemesi, Japon yöneticiyi 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Japonya'nın Çin Büyükelçisi Kenji Kanasugi, mahkemenin verdiği kararı "son derece üzücü" olarak nitelendirdi. Kanasugi, "Söz konusu vatandaşımızın en kısa sürede serbest bırakılması için çağrılarımızı sürdüreceğiz ve ona destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı

Japon ilaç şirketi Astellas'ın Çin ofisinde yönetici olarak çalışan 60'lı yaşlarındaki Japon, Mart 2023'te ülkesine dönüşünden hemen önce casusluk şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Ekim 2023'te tutuklanan şahıs hakkında Ağustos 2024'te dava açılmıştı. Kasım 2024'te Pekin'de kapalı kapılar ardında yapılan duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkan şahsın, Çin yasalarını nasıl ihlal ettiğiyle ilgili ayrıntılar kamuoyuna açıklanmamıştı.

Çin yabancılara yönelik denetimleri artırmıştı

Çin, son yıllarda ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle yabancı kişi ve kuruluşlara yönelik denetimlerini artırmıştı. 2014 yılında yürürlüğe giren Casuslukla Mücadele Yasası ve 2015'te çıkarılan Ulusal Güvenlik Yasası sonrasında çok sayıda yabancı gözaltına alınmıştı. 2014 yılından bu yana casusluk iddiasıyla gözaltına alınan Japonya vatandaşlarının sayısı ise 17'ye ulaşmıştı. Japonya hükümeti, bu kişilerden 5'inin halen Çin'de tutulduğunu açıklamıştı.

Gelişmeler, Çin'de bulunan yabancı şirketler ve çalışanlar arasında endişelere neden olmuştu. - PEKİN