Çin\'de 6.3 Deprem: 1 Ölü, 8 Yaralı

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Depremin ardından okullar ve maden işletmeleri tahliye edilirken, can kaybının düşük olması dikkat çekti.

DEPREM 6.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE, BİLANÇO İSE ŞAŞIRTICI

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletine bağlı Haixi Moğol ve Tibet Özerk Bölgesi, akşam saatlerinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Yerel yetkililer, depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntının ardından bölgede geniş çaplı önlemler alınırken, merkez üssüne yakın noktalardaki okullar ve kömür madeni işletmelerinde bulunan personel tahliye edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Deprem kurtarma ve yardım merkezinden yapılan açıklamaya göre, depremde 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı. Yetkililer, yaralıların tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini bildirdi.

TAHLİYELER HIZLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Depremin ardından bölgede arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Olası risklere karşı eğitim kurumları ile maden sahalarında bulunan çalışanlar güvenli alanlara yönlendirildi. Can kaybının ve yaralı sayısının depremin büyüklüğüne kıyasla düşük kalması dikkat çekti.