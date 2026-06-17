Çin'de 6.3 Deprem: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de 6.3 Deprem: 1 Ölü, 8 Yaralı

Çin\'de 6.3 Deprem: 1 Ölü, 8 Yaralı
17.06.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Okullar ve madenler tahliye edildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Depremin ardından okullar ve maden işletmeleri tahliye edilirken, can kaybının düşük olması dikkat çekti.

DEPREM 6.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE, BİLANÇO İSE ŞAŞIRTICI

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletine bağlı Haixi Moğol ve Tibet Özerk Bölgesi, akşam saatlerinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Yerel yetkililer, depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntının ardından bölgede geniş çaplı önlemler alınırken, merkez üssüne yakın noktalardaki okullar ve kömür madeni işletmelerinde bulunan personel tahliye edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Deprem kurtarma ve yardım merkezinden yapılan açıklamaya göre, depremde 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı. Yetkililer, yaralıların tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini bildirdi.

TAHLİYELER HIZLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Depremin ardından bölgede arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Olası risklere karşı eğitim kurumları ile maden sahalarında bulunan çalışanlar güvenli alanlara yönlendirildi. Can kaybının ve yaralı sayısının depremin büyüklüğüne kıyasla düşük kalması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de 6.3 Deprem: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

11:05
Dünya Kupası’nda Messi tartışması Rakibinin bacağına bastı, kırmızı çıkmadı
Dünya Kupası'nda Messi tartışması! Rakibinin bacağına bastı, kırmızı çıkmadı
10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:09:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin'de 6.3 Deprem: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.