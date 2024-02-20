Çinli Jin Guanghua, Kuzey Kore için tütün kaçakçılığında rol oynadığı gerekçesiyle ABD tarafından Avustralya\'da tutuklandı

Kuzey Kore için 700 milyon dolar tütün kaçakçılığında rol oynadığı tespit edilen Çinli Jin Guanghua'nın, ABD'nin talebi üzerine Avusturalya'da tutuklandığı kaydedildi. Yargılanmak üzere ABD'ye sınır dışı edilmeyi bekleyen Guanghua, yaklaşık 10 yıl boyunca Pyongyang yönetimine tütün tedarik etmekle suçlanıyor. Avusturalya Başsağlığı tarafından yapılan açıklamada Guanghua'nın geçtiğimiz Mart ayından bu yana Melbourne'da tutulduğunu ve sınır dışı edilmesine yönelik sürecin devam ettiği kaydedildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Çinli Guanghua'nın ABD'de bir dizi yaptırım, kara para aklama, yolsuzluk ve komplo gibi konularda yargılanması isteniyor" denildi.
Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'de tütünün satın alınmasını kolaylaştıran bir dizi kuran Guanghua, suçlu bulunması halinde milyon dolarlık para cezası ile yıllarca hapse çarptırılabilir.
Öte yandan Guanghua'nın suç ortağı olduğu iddia edilen Çin vatandaşları 60 yaşındaki Qin Guoming ve 42 yaşındaki Han Linlin'in ise FBI tarafından arandığı ve Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturalya ile bağlantısı olduğu kaydedildi.
Pyongyang yönetimine milyonlarca dolar kazandırdı
ABD mahkeme belgelerinde, Guanghua'nın dahil olduğu ifade edilen tütün ticaretinin Kuzey Kore devlet şirketleri aracılığıyla yürütüldüğü ve bankaları tarafından da finanse edildiği kaydedildi. Ayrıca belgelerde, ABD mali sistemi üzerinden işlem yapmak için Çinli paravan şirketlerin kullanıldığı, yaptırımların delindiği ve Pyongyang yönetimine milyonlarca dolar kazandırdığı ifade edildi.
ABD'li yetkililer tütün ticaretinin Kuzey Kore'nin silah programını finanse etmek için sahte sigara üretip satmasına imkan sağladığını iddia ediyor.
1990 yılından bu yana Kuzey Kore'nin önemli gelir kaynağını oluşturan sahte sigaralar, Pyongyang'da üretilerek önemli markaların sahte ambalajları ile satışa çıkarılıyor. - MELBOURNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çinli Jin Guanghua, Kuzey Kore için tütün kaçakçılığında rol oynadığı gerekçesiyle ABD tarafından Avustralya'da tutuklandı - Son Dakika
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