Cinsel istismar suçlusu Alman göçmenlerle yakalandı

Cinsel istismar suçundan aranan Alman şahıs, göçmenlerle Edirne'de yakalandı

EDİRNE - Edirne'de yurt dışına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 kaçak göçmenle birlikte yakalanan 1 Alman uyruklu şahsın, Türkiye'de cinsel istismar suçundan dolayı aranması olduğu öğrenildi. Türkiye'de istismar suçu işleyen zanlı, Edirne'de tutuklanarak 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Göçmen Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda göçmen kaçakçılığına büyük bir darbe vuruldu.

İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde durdurulan 2 araçta yapılan kontrollerde 14'ü Irak, 3'ü Afganistan ve 1'i Alman vatandaşı olmak üzere toplam 18 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Alman vatandaşı O.R.'nin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel istismar suçundan yurt dışı yasağı bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerden A.B.L. gözaltına alınırken, Alman vatandaşı O.R. mevcut dosyası çerçevesinde SEGBİS aracılığıyla çıkarıldığı mahkemece 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan A.B.L.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.