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Cip ile otomobil çarpıştı : 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi Hasköy ile Hazine sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Hasköy sokakta seyreden sürücü Yusuf P. yönetimindeki 34 YA 410 plakalı cip, Hazine sokaktan çıkan sürücü Binali H.yönetimindeki 07 FLR 01 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Kaza sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Kaza da yaralanan 07 FLR 01 plakalı otomobildeki yolcular Nevriye İ.(35), Zhavriya M.(41), Melek A.(41), Nesibe D.ve cipteki yolcular 4 yaşındaki Selin P. ile 1 yaşındaki Serra P. kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.