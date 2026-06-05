Çivril'de İşçi Servisleri Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
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Çivril'de İşçi Servisleri Kazası: 10 Yaralı

Çivril\'de İşçi Servisleri Kazası: 10 Yaralı
05.06.2026 10:50
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Denizli'nin Çivril ilçesinde iki işçi servisinin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Çivril-Denizli karayolu üzerinde bulunan Yassıhöyük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi bölgelerine işçi taşımacılığı yapan ve yol kenarındaki duraktan yolcu alan A.O. yönetimindeki 46 NS 515 plakalı servis minibüsüne, aynı istikamette seyir halinde bulunan M.D. idaresindeki 64 AEF 579 plakalı başka bir işçi servisi arkadan çarptı. İddiaya göre, duraktan hareket ederek karayoluna çıkan servis aracına arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yolun ortasında durabildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından yolda kontrollü trafik akışı sağlanırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Kazada servis araçlarında bulunan 10 işçinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan bazıları tedbir amaçlı olarak Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak kontrol altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Denizli, Çivril, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çivril'de İşçi Servisleri Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika

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