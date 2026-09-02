Çivril\'de Otomobil Göle Uçtu: Sürücü Kurtarıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten göle uçtu. Araçta sıkışan 39 yaşındaki sürücü M.E.U., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Çivril'e bağlı Işıklı Mahallesi Akgöz Pınarları mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dinar'dan Çivril yönüne seyreden M.E.U. (39) idaresindeki 03 FP 043 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten göle uçtu.

İtfaiye ekipleri kurtardı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya gömülen otomobilde sıkışan sürücü M.E.U., Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Uluten, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.