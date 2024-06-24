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Cizre'de kontrolden çıkan araç trafik tabelasına çarptı: 4'ü çocuk, 8 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Silopi-Şırnak Kavşağı'nda M.B. idaresindeki 73 AAR 783 Ford Courier marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik tabelasına çarptıktan sonra refüje çıktı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücüyle birlikte yaralılar A.B., R.B., M.B., B.E.B., H.B., A.B ve R.B., sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.